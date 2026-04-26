Viéitez gana en Vega de Espinareda

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Sobreponiéndose a una competencia muy nutrida tanto en monoplazas como en turismos, con varios de ellos compitiendo por la victoria absoluta, el gallego Alexis Viéitez (Lola T96) se ha impuesto en la XIV Subida a Vega de Espinareda, 3ª prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León de Montaña. Vieitez se impuso a Jairo Pesquera (Nova Proto) y Pablo Rey (Formula SMB x21) con más holgura incluso de la esperada.

La presencia de primeros espadas como Luis Pesquera, con su espectacular BRC 205T, o el pluricampeón nacional José Antonio López-Fombona (Porsche 911 GT3) hacía presagiar pelea por la victoria scracth a poco que el agua hiciera acto de presencia, pero tal circunstancia no se dio.

El ponferradino Jonathan Rodríguez (Hyundai i20) completó el podio de carrozados mientras que Javier Sanz (Fiesta N5) se hizo con la primera plaza de la muy reñida Clase 3.