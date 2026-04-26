SD HUESCA, 1-REAL ZARAGOZA, 0. El duelo aragonés acaba en batalla campal
El portero del Zaragoza Andrada da un puñetazo en el rostro a Pulido que le va a costar muy caro
El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca Jorge Pulido nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido. Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara que le supuso un hinchazón a la altura del ojo izquierdo. El Huesca-Zaragoza acabó en una batalla campal con las expulsiones de Andrada, además de las del portero del Huesca Dani Jiménez, que propinó otro puñetazo a un rival. También fue expulsado el jugador del Real Zaragoza Tasende.