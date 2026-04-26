El portero del Zaragoza Andrada da un puñetazo en el rostro a Pulido que le va a costar muy caro

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca Jorge Pulido nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido. Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara que le supuso un hinchazón a la altura del ojo izquierdo. El Huesca-Zaragoza acabó en una batalla campal con las expulsiones de Andrada, además de las del portero del Huesca Dani Jiménez, que propinó otro puñetazo a un rival. También fue expulsado el jugador del Real Zaragoza Tasende.