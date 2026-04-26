Ponferrada vive sus 101 Peregrinos con 1.500 dorsales

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Unas 1.500 personas participaron en la XIV edición de los 101 kilómetros Peregrinos, que en ésta tenía la novedad de la Grável. El calor, pero también tiempos de lluvia, fueron la tónica de esta edición que retomaba una prueba que no se llevó a cabo el año pasado y que volvió a cortar de forma innecesaria el acceso sur a El Toralín un día de fútbol, con más de 6.000 personas en el estadio.

En la prueba de Ultramaratón. Ganó David García Fernández con una marca de 10.24.58.

Las diferencias fueron mínimas entre el 2º y el 3º, a pesar de que la carrera fuese en su gran mayoría por la noche y sobre 101 kilómetros. Rubén Rodríguez Vidal obtuvo el 2º puesto con 10.37.17, mientras que Raúl Delgado Herrero llegó a un segundo del anterior para completar el podio. 13ª y 1ª mujer en llegar fue Belén García Expósito con un tiempo de 12.11.39.

El Maratón de 50 kilómetros se lo adjudicó Eneko Azkune con 3.56.04. Estuvo flanqueado en el podio por David Yebra y Alberto Fuentes con 3.57.31 y 3.58.00 respectivamente.

La 1ª mujer fue María Medina con un tiempo de 4.48.57, que acabó 16ª de la general. La Gravel fue para Pablo Manuel Villa con un tiempo de 5.00.48. Alexander Cófreces llegó a 58s y Cristian González a a 7.23.

Alejandra Valencia fue la mejor fémina con un tiempo de 6.40.10. Y José Ignacio Gutiérrez ganó la Ebike con un tiempo de 4.14.53. Le siguieron Alejandro Mata con 4.26.15 y Borja Pita con 4.39.40. María Martínez ganó en mujeres con 6.24.44.

Para finalizar, la BTT fue para Ángel de Julián con 4.36.12, el mismo tiempo que Javier Fernández y 1.24 menos que Pelayo Castelo.