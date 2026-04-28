El León Rugby Club levanta el trofeo de campeón en la Copa

El León Rugby Club se proclamó campeón de la Copa de Castilla y León Fernando de la Calle tras imponerse por 29-41 al Club de Rugby El Salvador en los Campos de Pepe Rojo en Valladolid poniendo así el broche de oro a una temporada para enmarcar en el plano competitivo.

La final estuvo marcada por la igualdad y la intensidad desde el primer minuto. Ambos equipos ofrecieron un gran espectáculo sobre el césped, reflejo de ello fue el ajustado 17-17 con el que se llegó al descanso, dejando todo abierto para una segunda mitad de máxima emoción.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto leonés dio un paso adelante, elevando el ritmo y mostrando su mejor versión en los momentos decisivos del encuentro. La solidez defensiva, el acierto en ataque y la capacidad para aprovechar sus oportunidades permitieron al equipo abrir distancia en el marcador hasta certificar el definitivo 29-41.

Mención especial para la afición leonesa, que se desplazó hasta Valladolid para acompañar y arropar al equipo desde las gradas, convirtiéndose en un apoyo fundamental en una cita tan señalada.

Con este triunfo, el León Rugby Club cierra una temporada marcada por el crecimiento, el esfuerzo colectivo y numerosos momentos de alegría y aprendizaje, culminando con la conquista de un título que refuerza el gran trabajo realizado durante toda la campaña. Un broche de oro para una temporada que quedará en la memoria del club y de su afición. Y que acaba con el triunfo en la Copa autonómica.