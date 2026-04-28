Atlético-Arsenal, primer examen este miércoles por un billete con destino a la final

Publicado por I. Dufour Madrid Creado: Actualizado:

El estadio Metropolitano, lleno, expectante y ambicioso, espera este miércoles (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones) su noche más grande, toda una semifinal de la Liga de Campeones que supone un desafío total para el Atlético de Madrid, pero también para el Arsenal, ante Julián Álvarez, Griezmann y un ambiente volcánico.

El partido de los partidos de los últimos tiempos en el conjunto rojiblanco, que no pisaba unas semifinales de la 'Champions' desde 2016-2017, justo al año siguiente de jugar la última de sus tres finales en el torneo, dos con Diego Simeone. Las tres las perdió de forma cruel para crear tanta atracción como desconsuelo cada vez que abordó de nuevo tal reto. Nunca ha desistido el Atlético, menos aún Simeone, que tiene metido en la cabeza hacer campeón de Europa al equipo rojiblanco desde aquellas finales perdidas en 2014 y 2016. La primera se escapó entre el minuto 93 y una inaguantable prórroga en Lisboa. La segunda se fue en los penaltis en Milán. Las dos, contra el Real Madrid. Quiere otra final el Atlético.

Es la revancha contra su esquiva historia en la Liga de Campeones. También el desquite del título de la Copa del Rey perdido hace una semana y media, mientras recupera efectivos cruciales en su esquema para llegar a donde está: Julián Álvarez está al cien por cien, Hancko parece listo y Lookman aún mantiene molestias.