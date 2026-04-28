La Cultural Leonesa se la juega ante el peor rival

La Cultural Leonesa quiere generar el mejor ambiente para la cita fundamental de este próximo sábado a partir de las 16.15 horas en el estadio Reino de León ante el Cádiz y para ello repetirá, al igual que contra el Córdoba en el anterior compromiso, la campaña de promoción de precios reducidos con el fin de buscar el lleno. Los precios fijados oscilarán entre los 10 euros en los fondos y 15 en las tribunas, estando a la venta las localidades para los abonados hasta este miércoles y, posteriormente, abriéndose para el público en general, aunque la promoción no estará disponible el mismo día del encuentro.

El rival, el Cádiz perdió este lunes su octavo partido consecutivo en casa en un estreno infructuoso de su nuevo entrenador, Imanol Idiakez, sucumbiendo por 1-2 ante una Unión Deportiva Las Palmas que, con su triunfo, regresa a los puestos de promoción de ascenso. El Cádiz se adelantó con un servicio de Suso que lo remató a gol Joaquín González, que a la postre no sirvió para nada. El conjunto gaditano le dio campo a Las Palmas y los canarios lo aprovecharon para empatar primero y después en el último tramo del encuentro ganar, con sendos golpes de Kirian desde fuera del área. El conjunto entrenado por Imanol Idiakez careció de presencia ofensiva en el campo contrario, estando sus jugadores más peligrosos coartados por la vigilancia adversaria y los pupilos de Luis García Fernández lo aprovecharon en una penetración por la izquierda que fue rematada dos veces por Kirian, que anotó su segundo gol y puso por delante a los visitantes. De ahí hasta el final, la UD Las Palmas cerró bien espacios, acumulando cinco hombres atrás con desdoble de un centrocampista para arropar al cuarteto de zagueros, mientras el Cádiz circulaba el balón sin claridad y lejos de la zona de peligro, con lo que el partido se cerró con una nueva derrota de los andaluces ante un rival que demostró peligroso que suma tres puntos muy valiosos para seguir soñando con el ascenso a Primera División.

BAJAS EN EL REINO DE LEÓN

El Cádiz volvió a caer tras el cambio de entrenador. Y lo que es peor, llegará al Reino de León sin el lateral exculturalista Iza Carcelén, lesionado, y el central Kovacevic, sancionado tras ser expulsado. La Cultural, por su parte, no podrá contar tampoco con su marcador Matía Barzic, que fue expulsado por doble amarilla.