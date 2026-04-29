La maragata Alexia Brime sube al segundo peldaño del podio absoluto de Castilla y León

Alexia Brime, la jugadora maragata, vuelve a escribir otra página de oro al ser subcampeona en el Autonómico y quedarse a las puertas de ganar a la veterana Maria Suárez.

Alexia hizo un gran torneo alcanzando la final del después de ganar a la zamorana Claudia Alonso en cuartos (6-1 y 6-1), en las semifinales se vio contra la vallisoltena Rania Redondo en un partido en el que Alexia remontó un set en contra y el resultado final fue 7-5. 2-6 y 10-12 en el súper. Ya en la final se quelo a las puertas de ser campeona en un partido de algo más de tres horas.

La ponferradina María Suárez de 27 años y Alexia de 17 atrajeron la atención del público ante la intensidad del juego y la emoción de una joven promesa contra toda una experta en la materia. Alexia no consiguió ganar el primer set disputado cediendo 7-5, en el segundo ganó por 6-2. Y en el súper tiebreak, María saco su garra y experiencia para acabar con los intentos de Alexia por coronarse campeona.