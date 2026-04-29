José Luis Graña, en un libro que recoje sus vivencias como piloto de rallyes

Anécdotas, vivencias, secretos y mucha pasión por el deporte del automovilismo en su espectacular versión de los rallyes. Todos esos ingredientes se dieron la mano en la presentación del libro ¡Que viene Graña!. Con su protagonista y los autores de la publicación el acto sirvió para rendir también un homenaje a José Luis, presente en esta obra biográfica que a lo largo de 271 páginas repasa las 23 carreras de copiloto y las 99 de piloto del propio Graña.

Un recorrido por sus vivencias, con el testimonio de copilotos, patrocinadores y mecánicos, así como el historial de sus coches. Ilustrado con 330 fotografías y 56 documentos.

El Club Peñalba Casino de León fue el escenario de la presentación oficial de esta obra biográfica obra de los autores leoneses Adrián González Cidón, Urbano González Díez y Diego Álvarez Juan. Todos han conseguido recopilar toda la vida deportiva de un piloto de rallyes que marcó a los aficionados del norte de España con su espectacular conducción a finales de los setenta y durante los ochenta.

Dos veces campeón astur-leonés de rallyes (1978 y 1983), Jose Luis Graña encadiló a la afición con sus infinitas derrapadas a los mandos de su Seat 124 o de su Ford Escort. Tras firmar brillantes actuaciones en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto durante varias temporadas, en 1986 logró ganar la Copa Ibiza consiguiendo un título nacional para ser piloto oficial Seat-VW.

También estuvo presente en el acto el autor de la portera, el artista Ramón Villa.