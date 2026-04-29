La Liga de Equipos suma una nueva edición con cinco protagonistas

La Liga de Equipos de Lucha Leonesa arrancará este sábado 2 de mayo. Lo hará con cinco equipos protagonistas que aglutinan a siete clubes. Los entresijos de la nueva entrega de esta competición se desvelaban este miércoles en la Diputación de León con la presencia de la responsable de Deportes de la institución provincial, Patricia Martínez, el vicepresidente Roberto Aller y la presidenta de la Federación de Lucha Leonesa, Susana Ropero.

La primera jornada medirá a Esla-Rueda/Prioro/Los Leones frente a Valle del Curueño el citado sábado 2 de mayo. El siguiente fin de semana dos enfrentamientos más, el 9 de mayo Aluches-San Guillermo y el 10 Valle del Curueño-Bernesga.

El día 16 cruzarán sus caminos San Guillermo y Esla-Rueda/Prioro/Los Leones mientras que el 17 lo harán Bernesga y Aluches Tierras de León. Los dos mejores disputarán la final el 31 de mayo. Un día antes, el 30 de mayo, el tercero y cuarto de la fase de grupos pujarán por el bronce de una Liga de Equipos de Lucha Leonesa en la que a priori todos los participantes tienen opciones de hacerse con el primer puesto del cuadro de honor.