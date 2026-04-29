Alicia Flórez reluce entre las mejores

La Liga Femenina 2025-2026 está siendo la de Alicia Flórez Getino. La base-escolta leonesa de 22 años se ha convertido por su calidad y actuaciones como timón del Durán Maquinaria Ensino en una de las protagonistas de la competición, siendo además la ‘culpable’ de que su club, en el que está cedida por el Valencia Basket, se haya ganado de manera holgada una plaza en el play off por el título acabando sexto la fase regular.

Alicia, que se formó en las categorías inferiores del BF león con el que en su último año como júnior llegó a debutar con el primer equipo en la Liga Femenina 2 ha dado esta campaña el salto definitivo para situarse entre la élite. Ya lo venía avisando. Y la prueba de ello fue su fichaje por el Valencia Basket, uno de los clubes que desde hace unas temporadas está luchando por lo máximo. Ahora, cedida en el Ensino, esa calidad ha eclosionado para convertir a la leonesa en el motor de un club que con ella en sus filas mira alto.

«En Lugo lo he tenido muy fácil para adaptarme. El entrenador Suso y el resto del cuerpo técnico han confiado siempre en mí, al igual que mis compañeras y eso, para una jugadora que llega nueva, es muy importante. Y te hace más fácil aportar lo que tienes dentro para el bien del equipo», precisa Alicia, cuya preocupación ahora pasa por el play off por el título, donde precisamente se verá las caras ante el equipo que tiene sus derechos federativos y que esta temporada la ha cedido al Ensino, el Valencia.

Y donde ha demostrado a lo largo de la fase regular que es y lo será por muchos años una jugadora a tener muy en cuenta. Sus 11,7 puntos por partido, cinco asistencias, 15,2 de valoración, dos recuperaciones y casi 33 minutos en pista no hacen sino confirmar que no se puede hablar de esta Liga 2025-2026 si no se hace mención, y para bien, de ella.

Y le ha abierto, entre otras puertas, la de la selección. «Al principio de la temporada hice muy buenos partidos y el seleccionador me llamó. Y de ahí pude debutar con la selección absoluta, que es a lo que más se puede aspirar como jugadora». Una meta que espera incluso superar con una próxima convocatoria si así lo decide el cuerpo técnico de la FEB con vistas a preparar el Mundial. «Para mí sería algo maravilloso. Jugar en la selección es lo máximo». Y poder jugar el Mundial también para ella que también sueña con estar en un futuro en unos Juegos.

Sobre su futuro en el apartado de clubes Alicia Flórez, que pertenece al Valencia, lo tiene claro. «A día de hoy lo único que me preocupa es poder llevar al Ensino (club en el que está cedida) a lo más alto posible. Luego ya se verá lo que pasa el próximo curso. Si vuelvo al Valencia,...».

Jugadora polivalente que siempre rinde bien como base, escolta e incluso alero, Alicia lo tiene claro. «Al final siempre intento hacer lo que necesita el equipo durante el partido. Si tengo que jugar de base o si es preciso, que les aporte puntos. Lo importante es que el equipo se beneficie de lo que haces».

También reconoce que esta temporada «a nivel personal y de juego es la mejor», pero de todas las pasadas ha aprendido y saca buenos recuerdos «incluso en una en la que estuve mucho tiempo lesionada en una rodilla. De todas se aprende y te hacen crecer». La jugadora leonesa también se refiere a la opción de jugar un día fuera de España. «Si llega la oportunidad...» esboza a la vez que añade que otras ligas también le seducen «Francia es muy física, Turquía tiene su particularidad,...». Eso sí «a día de hoy donde mejor me encuentro es en la Liga femenina Endesa».