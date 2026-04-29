Atlético y Arsenal dejan el desenlace para Londres

Publicado por Iñaki Dufour Madrid Creado: Actualizado:

Ni siquiera un penalti en contra y el 0-1 al borde del descanso pudo con el Atlético de Madrid bajo el influjo del Metropolitano, capaz no sólo de nivelar el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, a través de otra pena máxima transformada por Julián Álvarez, sino de poner en jaque al Arsenal, larguero incluido (1-1).

Hay parte de daños, las molestias físicas de Giuliano y el propio Julián, cambiados, pero sobre todo hay una reivindicación del Atlético, por cómo encaró el encuentro, por cómo reaccionó y por todo lo que demostró contra el líder de la primera fase de la Liga de Campeones, al que pudo batir en la segunda parte con algo de acierto.

No tuvo la contundencia que exigen este tipo de retos, pero sí muchas de las cualidades que necesita para creer en que todo es posible en el duelo de vuelta del próximo martes en el estadio Emirates de Londres: carácter, ambición, personalidad y fútbol, sobre todo en la segunda parte, cuando mereció más de lo que logró. Queda una segunda ocasión. Ambiente volcánico, el rugido del Metropolitano es pura energía para el Atlético, que no teme a nadie, mira a los ojos a su rival y lo compite con la voracidad, pero también el temple que exigen duelos con tantos alicientes como riesgos. El detalle es esencial. Cada uno de cada segundo de cada uno de los 90 minutos. Sin concesiones, todo es crucial.

Todo estaba medido en la pizarra. Simeone es exhaustivo como nadie, milimétrico en cada espacio. Arteta también. Cada figura del tablero cumplió una función esencial, cada lance se intuyó decisivo, porque la eliminatoria se jugó al filo. El martes apunta a otro partido similar. Con el pase a la final en juego.