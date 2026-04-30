El Almazán soriano rinde visita a La Virgen

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Virgen del Camino juega el 1 de mayo a las 13.00 horas contra el Almazán soriano en el campo de Los Dominicos el primer partido de la jornada 33ª y penúltima del grupo VIII de Tercera Federación, aprovechando la festividad del Día Internacional de los Trabajadores, que es la conmemoración del movimiento obrero mundial.

El equipo virginiano ocupa el 9º puesto de la tabla clasificatoria con 44 puntos, un lugar que es difícil que pierda, pues tiene un margen de cinco puntos con seis por jugarse con el 10º, el Villaralbo. Por su parte, los sorianos son séptimos con los mismos puntos que los leoneses. Ambos están en zona de nadie.