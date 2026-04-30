El Bembibre H.C. y Carlos Figueroa separan sus caminos

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

Carlos Figuera, el técnico más laureado del mundo y propulsor de la modernización del hockey patines así como alma máter del Bembibre H.C. ha decidido cerrar su etapa con el equipo berciano. Consiguió desde la bombonera del pabellón Manuel Marqués Patarita ascender a la máxima categoría.

Orientador y consejero en muchas decisiones por y para la mejora estructural del primer equipo berciano que pisó por primera vez con él la Copa de la Reina. Ya con 70 años decide llevar a cabo su retirada y ha querido despedirse del club con una carta abierta.

''Querido Bembibre Hockey Club

Hace cinco años llegué a este Club con la ilusión de empezar algo nuevo, casi desde cero. Juntos fuimos construyendo mucho más que un equipo, creamos un grupo, una identidad, un verdadero Club, que ha sabido competir, crecer y hacerse respetar. En apenas cuatro años, este Bembibre H.C ha logrado situarse entre los mejores dieciocho equipos del mundo, un hito que habla por sí solo del trabajo, la ambición y el compromiso de todos. Y no tengo ninguna duda de que el próximo año ese listón seguirá subiendo porque la base que queda es sólida y el espíritu competitivo, innegociable.

Durante este tiempo he tenido la oportunidad de convivir con tres directivas diferentes, todas ellas enfrentándose a un escenario especialmente duro, exigente y en muchos momentos, desgastante. A todas ellas quiero reconocerles el esfuerzo, la dedicación y el compromiso por mantener vivo y competitivo éste proyecto en circunstancias nada sencillas.

Si algo tengo claro al marcharme es que el verdadero futuro de este Club está en la base. El trabajo que se haga hoy tendrá su recompensa dentro de seis u ocho años, y ahí reside la clave para consolidar todo lo que se ha construido: formar, cuidar y creer en quienes vienen detrás.

Mi despedida también responde a una decisión personal. Después de toda una vida dedicada a este deporte, los años (ya son 70) y la salud, marcan el momento de dar un paso al lado. A ello se suma la necesidad de afrontar una intervención quirúrgica cuyo proceso de recuperación se prolongará entre seis y ocho meses. No es una decisión sencilla, pero sí honesta conmigo mismo y con lo que el Club merece.

Me voy con el orgullo de lo conseguido, pero también con algunas reflexiones que considero importantes. Siempre quedará la duda de hasta dónde podríamos haber llegado con un mayor impulso de las instituciones hacia el deporte femenino, que sigue estando tan necesitado de apoyo real y sostenido. En esa misma línea, creo necesario señalar que en ocasiones, las ayudas económicas han estado demasiado condicionadas por factores ajenos a lo deportivo. El deporte -y especialmente el femenino- no debería depender de intereses cambiantes, sino de una visión clara de su valor. Porque más allá de los resultados, de las clasificaciones o de los focos, lo verdaderamente importante es la labor social que se realiza, formar personas, generar oportunidades y construir comunidad.

Quiero dar las gracias a todas y cada una de las jugadoras que han formado parte del Club durante estas temporadas, no solo a las actuales, sino también a todas las que han contribuido en años anteriores, a construir lo que hoy es el Bembibre H.C. El éxito es de todas. Extiendo también este agradecimiento a delegados, cuerpo técnico, colaboradores y a todas las personas que muchas veces y desde la discreción, han hecho posible el día a día del equipo.

A la directiva -a todas las que han pasado en este tiempo- gracias por la confianza, y a la afición por acompañarnos siempre. Ha sido un camino exigente, pero profundamente enriquecedor. Me voy con la sensación de haberlo dado todo y con el convencimiento de que este Club seguirá creciendo. Bembibre H.C ya no es solo un equipo, es una forma de entender este deporte, en el Bierzo y en León.

Gracias por todo. Con cariño y respeto, Carlos Figueroa''.

Desde el Bembibre H.C le desean a Carlos Figueroa lo mejor en su merecido descanso y sobre todo, una rápida y efectiva recuperación de su cirugía. Bembibre y el club pierden a una gran persona, un gran entrenador y sobre todo, a un águila como pocas se han podido ver en estas tierras. Para ellos, el técnico es y será siempre un bembibrense y un berciano más que se lleva la sabiduría oculta de un deporte que él mismo modernizó y llevó hasta cumbres insospechadas. Agradecen su tiempo y compromiso y todo lo que deja en Bembibre y en el club que ha visto crecer como a un hijo.