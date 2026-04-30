Ademar León busca la victoria contra Logroño

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar recibe el sábado a las 18.00 horas al mejor de los mortales. un Logroño al que solo supera el imbatible Barcelona. Los maristas buscan romper la racha de derrotas tras las sufridas en Torrelavega en Asobal y Nava de la Asunción en Copa del Rey.

El técnico Luis Puertas aseguró al respecto que «va a ser un partido de alta intensidad contra el segundo clasificado, un equipo que propone un balonmano muy bonito, porque te mide muy bien el nivel en el que está el grupo, lo que se está obteniendo».

Respecto a los últimos encuentros perdidos, el preparador leonés opinó que «puede servir como aprendizaje para seguir compitiendo, para seguir creciendo. Sí que es cierto que ha sido una semana mala en cuanto a resultados».

«Tuvimos la dificultad del compromiso copero a partido único en un pabellón muy difícil de asaltar como es el segoviano de los Guerrer@s Naveros. Nos duele porque sí que era uno de los objetivos el de estar siempre en la pelea por estos títulos como la Copa del Rey. Fue una eliminación dura», analizó con honestidad el técnico marista. El Ademar León logró el subcampeonato de esta competición en la pasada edición del año 2025 eliminando en semifinales al anfitrión Bidasoa Irún y cayendo en la final contra el ogro Barcelona.

Este logro permitió a los leoneses la clasificación y disputa durante esta temporada del segundo torneo de clubes a nivel europeo, viajando por el viejo continente y visitando Suiza, Serbia y Croacia (estos dos últimos países formaron parte hasta los años 90 de la nación conocida como Yugoslavia, propiciada por el mariscal Tito y que se disgregó tras su fallecimiento).

El lunes 4 de mayo, a las 13.00 horas se celebrará en el Real Liceo Casino de Alicante el sorteo de la fase final de esta edición de la Copa del Rey. En este acto se establecerán, de forma aleatoria, los emparejamientos correspondientes a los cuartos de final de la competición, que se disputará entre el 5 y 7 de junio. Al evento acudirán el primer entrenador, el capitán del equipo y un representante de cada uno de los equipos participantes.

Ya son de dominio público los equipos clasificados para esta fase final, empezando por el vigente campeón Barcelona y el equipo anfitrión, Horneo Alicante que serán cabezas de serie en el sorteo (y también se libraron de jugar rondas previas). Junto a ellos competirán los seis equipos que han logrado su clasificación en la tercera fase del torneo: Atlético Valladolid, Balonmano Cuenca, Balonmano Nava, Torrelavega, Bada Huesca y Bidasoa Irun.

Ahora, Luis Puertas solo se plantea un escenario para rematar la temporada en la Asobal, que pasa por cuatro victorias que les permitan sumar los ocho puntos en juego, después de que la derrota en Torrelavega (40-33) dejara las opciones europeas bajo mínimos. El choque en tierras cántabras, «a pesar de del resultado, a pesar de la derrota, creo que se ve una imagen de equipo muy positiva. Una primera parte en la cual yo creo que fuimos por delante de ellos en todas las acciones, en nivel ofensivo y a nivel defensivo. Vimos una imagen muy sólida del Ademar», concluyó.