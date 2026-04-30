El VARDiario de León analiza el que es el partido definitivo para De la Barrera

La tertulia digital 'El VARDiario de León' desgranó lo realizado por la Cultural en su última derrota ante el CD Mirandés (2-1) y la necesidad de quedarse con los tres puntos ante el Cádiz CF, este sábado a partir de las 16.15 horas en el Reino de León, para soñar aún con la permanencia en Segunda División, «la ilusión de los que más sienten el club, su fiel afición en particular y todos los leoneses en general». Así lo testimoniaron los expertos Óscar Díez, Diego Álvarez Blanco y José Antonio Pérez, con la moderación de Ángel Fraguas, en un debate muy reñido por la variedad de opiniones.

Para Rubén de la Barrera el partido de este sábado ante el Cádiz CF, rival que marca la permanencia en Segunda División, «sí o sí es definitivo». Si la liga se empeñó en darles otra oportunidad, «ésta la tenemos que aprovechar, porque si no se gana puede ser definitivo», afirma el entrenador culturalista, que espera de su equipo que muestre «personalidad y descaro, pero también rigurosidad, generosidad en el esfuerzo y que no se deje nada» y, por encima de otras consideraciones, confía en que «produzca más en ataque, pero luego hay que meterla y dar un paso al frente y asumir, cada uno, la responsabilidad».

Idiakez, por su parte, cree que un resultado positivo tendría un impacto más allá de la clasificación, ya que les ayudaría a reforzar «lo anímico».