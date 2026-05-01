Última y decisiva bala para la Cultural Leonesa frente al Cádiz

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural afronta la visita en el estadio Reino de León (16.15 horas, Movistar+ Liga Hypermotion) del Cádiz como la última y definitiva bala con la que cuenta en el cargador para meterse de lleno en la pelea por la permanencia tras una racha de tres derrotas seguidas, en el juego de la ruleta rusa que mandará a cuatro equipos a Primera Federación.

Los leoneses se aferran a las matemáticas, en las que les separan de los gaditanos seis puntos y a los que, en caso de ganar, les arrancarían el goal average particular, tras haber ya derrotado a los cadistas en tierras andaluzas.

De la Barrera no puede contar con el central croata Barzic por sanción, tras su expulsión en el último encuentro disputado en Miranda de Ebro. Fornos se presenta como el jugador con más papeletas para ocupar su lugar, aunque también podría hacerlo el guipuzcoano Peru o el portugués Tomás Ribeiro.

Curiosamente, en el Cádiz también es baja por expulsión en el último partido un central de la antigua Yugoslavia, el serbio Kovacevic. Este no guarda ninguna relación con el mítico delantero de la Real Sociedad de finales de los años 90 y primera década de los 2000 de nombre Darko y con quien comparte apellido.

A esta baja se unen las ya conocidas de larga duración de Tabatadze y Ontiveros, no aptos hasta la próxima temporada debido a la tipología de sus lesiones. Además, esta semana se juntó con ellos en la enfermería Iza Carcelén después de sufrir el pasado lunes una rotura parcial del ligamento interno de la rodilla izquierda en el duelo contra la Unión Deportiva Las Palmas y cuya participación en lo que resta de campaña también parece complicada. El que vuelve a estar disponible es Sergio Ortuño, tras el castigo federativo por acumulación de cinco amarillas.

En la Cultural es poco probable el concurso del centrocampista argentino Thiago Ojeda, que ya se perdió el último encuentro y el serbio Radoja que ya contó con algunos minutos en el choque frente al Mirandés, podría partir desde el inicio. Por otro lado, Lucas Ribeiro y Roger Hinojo también están con molestias, aunque la participación del lateral es más probable.