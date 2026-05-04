Club de Golf de León continúa con sus torneos, destacando el 'Desguaces'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Club de Golf de León ha tenido un fin de semana muy activo, celebrando torneos durante tres días, aprovechando la festividad del 1 de mayo por el Día de los Trabajadores.

A pesar de que el tiempo no acompañó, se han realizado con éxito los torneos durante los tres días, aunque fueron necesarias muchas modificaciones , y al final el tiempo aguantó lo suficiente, permitiendo disfrutar de un fin de semana muy activo, divertido, entretenido y con grandes éxitos deportivos y jugosos premios.

Todos los participantes han podido disfrutar de un fin de semana intenso de deporte y una entrega de premios muy espléndida y numerosa. Los ganadores del Torneo Desguaces fueron los siguientes: primer clasificado primera categoría: José Antonio Fuentes Cadenas; segundo clasificado primera categoría: María Casas Fernández; primer clasificado segunda categoría: José Luis Álvarez García; segundo clasificado segunda categoría: Emilio Bel Urgel; y primer clasificado Scratch: Eduardo Álvarez González.