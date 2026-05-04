Club de Golf de León continúa con sus torneos, destacando el 'Desguaces'
A pesar de que el tiempo no acompañó, se han realizado con éxito los campeonatos durante el pasado fin de semana
El Club de Golf de León ha tenido un fin de semana muy activo, celebrando torneos durante tres días, aprovechando la festividad del 1 de mayo por el Día de los Trabajadores.
A pesar de que el tiempo no acompañó, se han realizado con éxito los torneos durante los tres días, aunque fueron necesarias muchas modificaciones , y al final el tiempo aguantó lo suficiente, permitiendo disfrutar de un fin de semana muy activo, divertido, entretenido y con grandes éxitos deportivos y jugosos premios.
Todos los participantes han podido disfrutar de un fin de semana intenso de deporte y una entrega de premios muy espléndida y numerosa. Los ganadores del Torneo Desguaces fueron los siguientes: primer clasificado primera categoría: José Antonio Fuentes Cadenas; segundo clasificado primera categoría: María Casas Fernández; primer clasificado segunda categoría: José Luis Álvarez García; segundo clasificado segunda categoría: Emilio Bel Urgel; y primer clasificado Scratch: Eduardo Álvarez González.