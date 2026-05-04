Excelsa actuación por partida doble del Technosylva Bembibre en tierras vascas

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

El Technosylva Bembibre firmó un destacado fin de semana de competición en el exigente calendario vasco, dejando una gran imagen tanto en la Santikutz Klasika como en el conocido Memorial Valenciaga, dos pruebas de referencia del calendario élite sub-23.

En la Santikutz Klasika el conjunto berciano volvió a mostrarse muy activo y protagonista durante toda la carrera. Fruto de esa actitud optimista, Adrián Lozano se hizo con el maillot de las metas volantes, reflejo de su combatividad y presencia constante en carrera. Además, el club mantuvo una notable solidez grupal que le permitió finalizar en séptima posición en la clasificación por equipos, con el propio Lozano (14º) y Biel Font (15º) como mejores clasificados en la general.

Por otro lado, en el Memorial Valenciaga, una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del calendario élite sub-23, la entidad dio un paso más en su rendimiento colectivo. En una carrera marcada por la dureza del recorrido y la constante selección, Jesse Maris fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. El corredor norteamericano logró filtrarse en el grupo cabecero que se jugó la victoria en las calles de Éibar, demostrando su capacidad para competir al máximo nivel en escenarios de gran exigencia. En el desenlace final, Maris firmó una brillante quinta posición tras un ajustado sprint, quedándose muy cerca del podio en una llegada de enorme nivel. Además, su regularidad durante toda la jornada le permitió alcanzar también el segundo puesto en la clasificación de la montaña, confirmando su fortaleza en los terrenos más exigentes.

El excelente trabajo colectivo volvió a ser una de las claves del rendimiento del equipo, siempre atento, bien colocado y presente en los momentos decisivos de la carrera. Ese esfuerzo se vio recompensado con una meritoria cuarta posición en la clasificación por equipos, compitiendo de tú a tú con las estructuras más potentes del panorama nacional élite sub-23.