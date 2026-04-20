Technosylva Bembibre logra un domingo muy completo con relevancia en carretera y pista

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El equipo berciano del Technosylva Bembibre ha cerrado un intenso y fructífero fin de semana con presencia destacada en varios frentes competitivos, dejando una imagen sólida y competitiva tanto a nivel nacional como internacional.

En la Copa de España élite sub-23, celebrada en la Clásica Ciudad de Torredonjimeno (Jaén), el equipo volvió a mostrarse sólido durante toda la jornada. El estadounidense Henry Neff fue reconocido con el maillot de la combatividad tras su actitud ofensiva y presencia en carrera, mientras que Jesse Maris firmó una meritoria duodécima posición en un sprint masivo de más de 40 corredores, en una prueba marcada por el alto ritmo y la exigencia constante.

En el plano internacional, Gabriel Baptista completó una destacada actuación en la Copa del Mundo de Pista de Taiwán, formando pareja con João Martins en la prueba de Madison. Ambos finalizaron en una notable sexta posición en su debut en la disciplina, compitiendo a gran nivel frente a algunas de las mejores selecciones del mundo.

También hubo protagonismo en Portugal, en la Copa del país luso, donde el equipo compitió con una reducida pero efectiva representación. El sábado en Vila Velha de Ródão, Gonçalo Amaral logró una brillante segunda posición, acompañado por el séptimo puesto de Gonçalo Rodrigues, demostrando ambos un gran entendimiento y trabajo en equipo.

Ya el domingo en Sertã, Rodrigues fue cuarto y Amaral quinto, resultados que, sumados a su regularidad, permiten a Amaral situarse como líder de la general de la Copa de Portugal en categoría sub-23. Por su parte, en el 57º Trofeo Eusebio Vélez, Izan Monroig completó otra gran actuación del fin de semana al subir al podio con una destacada tercera posición, confirmando el buen momento colectivo del equipo.