La Ponferradina lo intentará hasta el final

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Que no quede después la sensación de que se había puesto fácil y no se aprovechó. El vestuario de la Deportiva se ha puesto como meta sacar los 9 puntos que quedan en juego para tener alguna opción de play off. De todos modos, si este fin de semana vence el Pontevedra, aunque el cuadro granate pierda en Santa Cruz de Tenerife la semana que viene, la Deportiva ya no dependería de sí misma en la última jornada. Esto, pase lo que pase con el Barakaldo CF y dando por hecho que ya no cazará a Zamora CF ni Real Madrid Castilla.

Grupo II

El Eldense de Claudio Barragán aprovechó un nuevo tropiezo como local del Sabadell (empató en los instantes finales a dos goles ante el Real Murcia un duelo que perdía 0-2) para recuperar el liderato. Ambos equipos tienen 65 puntos, pero es el levantino el que gana el coeficiente particular. El Atlético Madrileño es 3º con 61; la 4ª plaza la ocupa el Villarreal B, que cuenta con 58, mientras que el Europa lleva 56. El FC Cartagena está a 3 puntos del cuadro escapulat y el Algeciras se encuentra a 4. Esta semana hay un Atlético Madrileño-Sabadell y un Europa-Villarreal B, mientras que en la próxima hay un Eldense-Atlético Madrileño y en la ultima el cuadro azulgrana visita al Real Murcia.

Dejará de funcionar

Los partidos de 1ª RFEF de la próxima temporada no se podrán ver en LaLiga+. La OTT cierra y se abre un nuevo escenario de incertidumbre que posiblemente no se solucione hasta la próxima semana de comienzo de la Liga. En esta plataforma se pueden ver también otras competiciones y otros deportes. «Estas competiciones ya no necesitan su altavoz porque han logrado desarrollar sus propias plataformas, canales y comunidades. Además, el contexto audiovisual ha cambiado significativamente. Las audiencias ya no se concentran en un único entorno, sino que están fragmentadas y consumen contenido a través de múltiples canales», apunta en un comunicado la patronal del fútbol.

Sorteo de las eliminatorias de ascenso a 1ª RFEF

Este fin de semana comienza el camino para completar el número de ascenso a 1ª RFEF. Restan 5 plazas y ayer se realizó el sorteo de semifinales. Éstos son los partidos de ida: Coruxo-Atlético Baleares, Real Jaén-Deportivo Alavés B, Coria-CD Minera, Alcoyano-San Sebastián de los Reyes, Tudelano-Real Oviedo Vetusta, Utebo-Águilas FC, Getafe CF B-UD Logroñés, Reus FC Reddis-UD Ourense, Numancia-Poblense y Xerez CD-Conquense. La vuelta, el 16 y 17 de mayo.