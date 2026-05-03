Diario de León

A la Ponferradina el play off se le escapa poco a poco

La derrota en Zamora y los resultados de los rivales reducen las opciones de la Deportiva. Debe vencer sus tres partidos y que el Pontevedra no gane más de uno

Los jugadores de la Deportiva lamentan sobre el césped del Ruta de la Plata uno de los goles.

Los jugadores de la Deportiva lamentan sobre el césped del Ruta de la Plata uno de los goles.LOF

Publicado por
Francisco Otero
Ponferrada

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Las cuentas aún salen, pero cada vez menos. La Deportiva empieza a ver cómo se le escapa el play off. 4 puntos de los últimos 12, 4 partidos sin ganar fuera en los que sólo se ha marcado un gol, que no sirvió para nada, y derrotas en campos de rivales directos como Pontevedra CF y Zamora CF dejan al cuadro berciano en una situación complicada. Parecía complicado que el equipo fuese a aguantar hasta el final de la Liga el extraordinario ritmo de resultados que traía y así ha sido. Los dos partidos más decisivos que le quedaban los ha perdido y bien perdidos.

Las victorias de Zamora CF y Real Madrid Castilla y el empate del Pontevedra dibujan esta situación para el cuadro blanquiazul a falta de 3 partidos (9 puntos) por jugarse: 7 puntos menos que el cuadro zamorano y el golaverage perdido con él; 5 puntos menos que el Castilla y el coeficiente particular empatado, pero diferencia de 6 tantos en el general a favor del cuadro merengue; y 3 puntos menos que el Pontevedra, con el que se tiene el golaverage perdido. Obviamente lo más ‘fácil’ parece coger al cuadro granate. Para ello es necesario lograr 4 puntos más que éste. Este fin de semana la Deportiva recibe al Real Avilés Industrial y en Pasarón juega el Bilbao Athletic; la semana siguiente los partidos son Arenteiro-Deportiva y Tenerife-Pontevedra; y en la última, Deportiva-Bilbao Athletic y Pontevedra-Real Avilés Industrial.

«Mientras hay vida hay esperanza, pero esta noche, a pesar de que me duela, me siento inferior al Pontevedra y al Zamora. Eso no significa que no hayamos sido mejores que ellos en la 2ª vuelta, pero cuando hemos jugado de tú a tú, hemos sufrido», reconoció Nafti a la conclusión del choque del Ruta de la Plata.

El entrenador deportivista dejó otro mensaje para pensar bien y que muestra bien a las claras de qué ha vivido la Deportiva en todas estas últimas semanas: «El equipo ha competido, pero nos falta. Tampoco es nuevo: nuestros goles han sido todos a balón parado, en transiciones o en robos en campo contrario. Salvo el de Esquerdo contra el Barakaldo CF, no recuerdo un gol nuestro después de ocho o diez pases porque no es nuestro fútbol. La sensación de empaque en campo contrario que tuvo el Zamora o el Pontevedra contra nosotros, no la tenemos».

Descendido

Los resultados producidos este último fin de semana dejan el primer descendido a 2ª RFEF. Es el Arenteiro, que ha estado tres años en la categoría. La semana que viene se despedirá de su parroquia ante la Deportiva.

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