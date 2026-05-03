A la Ponferradina el play off se le escapa poco a poco

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Las cuentas aún salen, pero cada vez menos. La Deportiva empieza a ver cómo se le escapa el play off. 4 puntos de los últimos 12, 4 partidos sin ganar fuera en los que sólo se ha marcado un gol, que no sirvió para nada, y derrotas en campos de rivales directos como Pontevedra CF y Zamora CF dejan al cuadro berciano en una situación complicada. Parecía complicado que el equipo fuese a aguantar hasta el final de la Liga el extraordinario ritmo de resultados que traía y así ha sido. Los dos partidos más decisivos que le quedaban los ha perdido y bien perdidos.

Las victorias de Zamora CF y Real Madrid Castilla y el empate del Pontevedra dibujan esta situación para el cuadro blanquiazul a falta de 3 partidos (9 puntos) por jugarse: 7 puntos menos que el cuadro zamorano y el golaverage perdido con él; 5 puntos menos que el Castilla y el coeficiente particular empatado, pero diferencia de 6 tantos en el general a favor del cuadro merengue; y 3 puntos menos que el Pontevedra, con el que se tiene el golaverage perdido. Obviamente lo más ‘fácil’ parece coger al cuadro granate. Para ello es necesario lograr 4 puntos más que éste. Este fin de semana la Deportiva recibe al Real Avilés Industrial y en Pasarón juega el Bilbao Athletic; la semana siguiente los partidos son Arenteiro-Deportiva y Tenerife-Pontevedra; y en la última, Deportiva-Bilbao Athletic y Pontevedra-Real Avilés Industrial.

«Mientras hay vida hay esperanza, pero esta noche, a pesar de que me duela, me siento inferior al Pontevedra y al Zamora. Eso no significa que no hayamos sido mejores que ellos en la 2ª vuelta, pero cuando hemos jugado de tú a tú, hemos sufrido», reconoció Nafti a la conclusión del choque del Ruta de la Plata.

El entrenador deportivista dejó otro mensaje para pensar bien y que muestra bien a las claras de qué ha vivido la Deportiva en todas estas últimas semanas: «El equipo ha competido, pero nos falta. Tampoco es nuevo: nuestros goles han sido todos a balón parado, en transiciones o en robos en campo contrario. Salvo el de Esquerdo contra el Barakaldo CF, no recuerdo un gol nuestro después de ocho o diez pases porque no es nuestro fútbol. La sensación de empaque en campo contrario que tuvo el Zamora o el Pontevedra contra nosotros, no la tenemos».

Descendido

Los resultados producidos este último fin de semana dejan el primer descendido a 2ª RFEF. Es el Arenteiro, que ha estado tres años en la categoría. La semana que viene se despedirá de su parroquia ante la Deportiva.