José Luis Lago, entrenador del Astorga: «El equipo ha sabido competir y por eso seguirá en Segunda RFEF»

El Atlético Astorga seguirá una temporada más en Segunda RFEF. Su lugar se lo ha ganado por méritos propios y tras una temporada notable, con nubes y claros, pero que ha llegado a buen puerto. Y en ese guion con muchos protagonistas uno de los principales es el entrenador José Luis Lago.

—¿Qué se siente tras haber logrado el objetivo de la permanencia?

—Sobretodo una liberación, a nivel personal de todo el cuerpo técnico y de los jugadores, porque es cierto que hemos tenido altibajos y también hace cuatro o cinco partidos la opción de haberla cerrado. Y ha tenido que ser en la última jornada. Pero el fútbol tiene esas cosas. Y en un grupo con tanta igualdad como el nuestro se ha visto que no puedes dar nada por hecho hasta el final.

—Eso sí, siempre habéis dado la cara, incluido ante equipos de un gran potencial.

—Hemos competido muy bien con equipos de la zona alta con resultados excepcionales y nos ha costado un poco más con los equipos de nuestra liga. Y más si cabe teniendo mejores números fuera de casa que como locales. Cuando empezamos la temporada sabíamos que pasaba todo porque en La Eragudina fuéramos un equipo fuerte y nos ha costado a pesar del gran apoyo de nuestra afición. Pero después de todo me veo contento y muy tranquilo porque hemos conseguido el objetivo.

—Habéis creído siempre en vuestras posibilidades a pesar de los malos momentos.

—Cuando se empieza la Liga nos tocó esa fase de adaptación en la que no se conseguían buenos resultados, pero sí­ ya estaba bien planteando el juego que queríamos hacer. Lo que pasa es que no llegaban luego los resultados. Luego fuimos cogiendo el tono y dos buenas rachas. Tal vez en esta última fase en algunos partidos como los del Lealtad o Burgos Promesas no salieron las cosas como se esperaba, pero siempre confiamos en que podíamos hacerlo. También nos pasó la temporada pasada. Y mira, al final logramos la meta de ascender porque fuimos el equipo más regular de la competición. Esta ha sido algo parecido.

—¿Consideras que el aficionado ha reconocido lo que se ha hecho?

—Bueno, creo que al final sí. Creo que la gente ha valorado y valorará lo que hemos hecho. Para nosotros ha sido un esfuerzo brutal, mucho más complicado que ascender, porque es un grupo complicadí­simo por los descensos hasta cinco, y un sexto que juega la eliminatoria por no descender con equipos que acaban de descender de Primera RFEF, con otros que buscan estar en Primera RFEF, de capitales de provincia, que tienen un poder adquisitivo enorme. Para nosotros competir con todos ellos y salvarnos creo que se puede considerar como algo grande, histórico y que va a quedar ahí­ para siempre.

—Hablando de ti y de la próxima temporada. ¿Seguirás como timonel del proyecto desde la parte técnica?

—Ahora mismo nos toca desconectar y recargar pilas, porque ha sido una temporada muy muy dura y muy complicada. Llevo ya cuatro temporadas aquí­ como entrenador y desde la primera, tanto la directiva como todos los jugadores y la afición me han tratado muy bien, me han dado mucho cariño y respeto. Yo, por mi parte, he intentado corresponder con trabajo e involucrándome las 24 horas del día en el equipo para conseguir los objetivos. Creo que desde que llegué los hemos ido consiguiendo, gracias a dios y a la ayuda de toda la gente que ha estado conmigo, tanto cuerpo técnico, directiva, jugadores y afición. Ahora mismo no te sabría decir. Hay que tomarse un tiempo de relax, pero bueno, a partir de la semana que viene nos sentaremos con la dirección deportiva y con la presidencia, y valoraremos todo. Si llegamos a un acuerdo, pues seguramente que no haya ningún problema para que siga una temporada más en el equipo.

—¿Qué nota le pondrías a la temporada realizada por el Atlético Astorga?

—Para mí ha sido una temporada excelente, pondría un 10, se puede poner la pega de nueve, pues hace cinco o seis jornadas nos podíamos haber asegurado mayor tranquilidad. Nuestro objetivo era salvarnos, lo hemos conseguido y por eso para mí­ ha sido una temporada perfecta.