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Todo está preparado para la celebración del Torneo 3x3 El Rosal, que en este 2026 alcanzará su XII edición bajo la organización del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada (CDP) en una clara apuesta por la inclusión y la integración a través del deporte. El campeonato se celebrará el sábado 6 de junio, entre las 10.00 y las 20.00 horas, en los exteriores del Centro Comercial El Rosal de Ponferradina, donde se desarrollarán de forma paralela las competiciones de 3x3 mixto, 3x3 plena inclusión, concurso de lanzamientos triples y macro KO en dimensiones tanto de minibasket como de canasta grande en función de la categoría.

El Ayuntamiento de Ponferrada, Asprona Bierzo, McDonald’s, Ginos y Don G son los otros establecimientos, entidades e instituciones que participan en la organización de este torneo dirigido a un número limitado de equipos que estarán distribuidos en las categorías benjamín (años 2016-2020), alevín (2014-2015), infantil (2012-2013), cadete (2010-2011) y júnior (2008-2009). El plazo de inscripción se extenderá hasta el 2 de junio y se podrá formalizar en la oficina del club en el Pabellón Lydia Valentín de Ponferrada, donde también se ofrecerá información, así como en el teléfono 670690761.

Esta nueva edición del Torneo 3×3 El Rosal potencia un poco más la estrecha y consolidada colaboración entre el CDP y el Centro Comercial El Rosal, que vuelve a poner sus instalaciones a disposición de los participantes para organizar este campeonato que ya está consolidado en el calendario deportivo de Ponferrada. Desde El Rosal se muestran encantados de formar parte de iniciativas que llenan de vida sus espacios y refuerzan su papel como punto de encuentro para el ocio y el deporte, facilitando un entorno accesible y dinámico para todos los públicos. Por su parte, el club presidido por Óscar García destaca la importancia de este tipo de propuestas para fomentar la actividad física, especialmente el baloncesto, entre los más jóvenes.