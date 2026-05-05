Goiria: "Vengo a trabajar en la Cultural Leonesa por las referencias que me ha dado Antonio Martínez, entre otros"

Con Natichu Alvarado, la apoderada de la Cultural Leonesa por obra y gracia de Aspire, deseándole la mejor suerte, Asier Goiria (Amorebieta, 1980) dijo en su presentación nada más comenzar: "Hace unas semanas mantuve conversaciones con el club, hablé con Natichu. Al final llegamos a un acuerdo y aquí estoy". A continuación, reconoció: "También tomé otras opiniones antes de firmar de personas que conocen a la Cultural de León, perdón Cultural Leonesa". Insistido sobre si alguna de esas personas con las que mantuvo contactos para ser contratado por el club leonés fue Antonio Martínez lo admitió: "Hablé con Antonio Martínez y sí es una de las personas con las que estuve en contacto y me dio referencias". Ambos coincidieron como futbolistas en activo en el CD Mirandés.

En cuanto a llegar en estos momentos, a falta de cuatro jornadas para el final de Liga en Segunda División, contestó así a lo que pueda desarrollar en estos momentos: "Es una situación extraña". Enseguida reaccionó: "Vengo a trabajar. De momento, planificaremos en las dos direcciones, tanto si nos quedamos en Segunda División, como si hay que hacerlo en Primera Federación".

Sobre la continuidad del entrenador De la Barrera, afirmó: "Ya hemos hablado, pero no hemos podido profundizar. Le tengo un respeto, pero espero a la decisión del club, que no me ha impuesto nada. Yo vengo a tomar decisiones".

Sobre su pasado en el Amorebieta y en el Real Murcia, admitió: "Son dos clubes diferentes". Explicó así su salida anticipada del equipo pimentonero (duró 2 meses en el cargo en su segunda temporada, al causar baja a finales de octubre de 2025, tras aguantar en la 2024-2025 -su primera campaña-): "Se trabajó bien, se hizo una buena plantilla, pero no salió bien".

Estas son las primeros retazos del director deportivo que ha contratado la Cultural y Deportiva Leonesa SAD por un año, de momento hasta junio de 2027. Ya se verá cuál es el siguiente capítulo en el club leonés.