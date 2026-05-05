Ademar León repescará a Aitor Albizu

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Abanca Ademar repescará, al finalizar la presente temporada, al central y lateral Aitor Albizu, tras su cesión en el Ciudad Real, con el que está disputando la segunda vuelta de Asobal. Albizu, que jugó hasta diciembre con el conjunto leonés, al que llegó en verano desde el Helvetia Anaitasuna, tuvo pocos minutos con el preparador marista hasta febrero Dani Gordo, por lo que se tomó la decisión de mandarlo cedido al conjunto manchego para la segunda vuelta de la competición. En las tierras de Don Quijote se ha convertido en una pieza importante para la permanencia. Hasta el momento, ha anotado 63 goles, rozando el 70% de efectividad y sobresaliendo, además de en su faceta ofensiva, en labores defensivas.

Por otro lado, los problemas en la rodilla derecha del guardameta iraní Saeid complican su presencia en los tres partidos de liga que restan para el final de la liga (Alicante, Valladolid y Aranda). El cancerbero persa ya estuvo ausente en algunos encuentros al solicitar una baja temporal por la situación de guerra en su país, pero volvió para participar contra el Guadalajara, para luego perderse los choques en Torrelavega (que será su próximo destino) y ante Logroño.

Juveniles en el Estatal

El equipo juvenil del Ademar León se convirtió en el campeón de Castilla y León hace unas semanas, lo que le dio la clasificación al Campeonato Estatal Juvenil Masculino. El club marista, tras el sorteo, ha quedado encuadrado en el Sector A, con sede en Cangas (Pontevedra), junto al equipo anfitrión, el Alcobendas y el Tolosa, a disputar los días 8, 9 y 10 de mayo. Solo el ganador de cada sector conseguirá plaza para la fase final entre el 20 y el 24 de mayo. Llegar hasta esta eliminatoria ya es todo un gran papel para esta generación, que en categorías inferiores como infantil o cadete nunca había llegado a ser campeón autonómico.