Natichu: «La palabra decepción no es la mejor para definir esta temporada de la Cultural Leonesa»

Natichu Alvarado no cree que sea una decepción la temporada que está desarrollando la Cultural esta temporada. «La palabra decepción no sé si es la mejor para definir cómo nos sentimos. Creo que hay otros muchos adjetivos que pueden decorar un poco todo esto. Yo creo que no es decepción. Las cosas se complicaron en un mercado en el que no quedamos satisfechos. Tampoco estamos satisfechos con los resultados, pero la situación es la que es. Vamos con los guerreros que vamos, que lo dejan todo. Mientras estén ahí las matemáticas no podemos tirar la toalla nunca», manifesto la dirigente culturalista.

La apoderada de la Cultural Leonesa, con respecto a si el club ha correspondido al gran comportamiento de la afición culturalista a lo largo de toda la temporada, respondió así: «Hemos hecho todo lo que se ha podido para corresponder a nuestra afición, aunque el nivel en cuanto a resultados deportivo no está siendo el esperado, pero estamos vivos».

Alvarado está segura de la máxima implicación del accionista mayoritario, la Academa Aspire de Catar, independientemente de la categoría en la que finalmente milite el equipo la próxima temporada. Y aclaró que a la conclusión del partido ante el Cádiz (2-2) se acercó a la grada de animación «para intentar trasladar calma y apaciguar tras una situación que se había generado por un gesto, del que luego se disculpó, de Edgar —Badía—", dijo.