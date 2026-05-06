1,2 millones de euros para canteras de equipos de Castilla y León

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Desde el 7 de mayo, los clubes deportivos de Castilla y León podrán acceder a la línea de ayudas de 1,2 millones del gobierno autonómico para favorecer sus canteras.

El Bocyl publicó el 6 de mayo la convocatoria del Programa Cantera, para aquellos que cuenten con equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional en categoría absoluta, que participen en Campeonatos de España de Nivel I cuando se trate de clubes deportivos de deporte adaptado.

Se busca, con ese programa, apoyar especialmente a aquellos clubes que cuenten con una sólida estructura de cantera, con mayor número de equipos y deportistas en todas las categorías posibles, con el objeto de que se realice una verdadera promoción del deporte base de Castilla y León, además de hacer clubes más sólidos, ya que, de este modo, los primeros equipos pueden nutrirse de los deportistas de su cantera, ha explicado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en un comunicado.

Se tendrán en cuanta los resultados deportivos y la militancia en las máximas divisiones de los diferentes deportes, con un mayor apoyo a aquellos clubes que en su primer equipo tengan el mayor número posible de deportistas formados en sus canteras.

En 2025 se beneficiaron de esa convocatoria 147 entidades distribuidas entre 128 clubes deportivos, 11 clubes deportivos de deporte adaptado y 8 sociedades anónimas deportivas, siendo alguna de ellas beneficiaria en más de una modalidad deportiva.

Esta convocatoria incluye una reserva presupuestaria específica para clubes de deporte adaptado que persigue la integración y normalización del deporte adaptado y los deportistas que lo practican en el deporte de Castilla y León.

Los conceptos subvencionables se refieren, entre otros, a gastos del personal técnico, de alojamiento, manutención y desplazamiento de los participantes, adquisición de material, licencias y cánones