Santa María del Páramo juntó más de 150 niñas en la III Mini Cup

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo vivió una auténtica fiesta del deporte base con la celebración de la III Mini Cup de baloncesto femenino, organizada por el BF León y que reunió a más de 150 niñas procedentes de diferentes urbes. El torneo se desarrolló en un gran ambiente deportivo y familiar, y se consolida como una cita referente, fomentando no solo la competición, sino también valores como la convivencia, el compañerismo, el respeto y los hábitos de vida saludables.

Durante las diferentes jornadas, las jugadoras del Perfumerías Avenida (Salamanca), Real Canoe (Madrid), Ponce (Valladolid), BFL, etc disfrutaron de partidos de gran nivel, compartiendo experiencias dentro y fuera de la pista en un evento que convirtió a Santa María del Páramo en el epicentro del baloncesto femenino base durante todo el fin de semana.

El BF León valoró muy positivamente la respuesta de participación y el excelente comportamiento mostrado por todas las deportistas, reafirmando su apuesta por seguir impulsando iniciativas que promuevan el crecimiento del deporte femenino y el desarrollo del baloncesto base. La Mini Cup continúa creciendo edición tras edición, consolidándose como un evento deportivo y social de referencia para el baloncesto femenino autonómico.