Agustinos Universidad de León celebra el III Torneo Voley Máster Ciudad de León Memorial Ignacio García

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El Club Deportivo Agustinos Universidad de León celebra, el próximo sábado 9 de mayo, el III Torneo Voley Máster Ciudad de León Memorial Ignacio García. Este campeonato se consolida como el torneo máster de voleibol de referencia en el norte de España. Los partidos se desarrollarán en el campus de Vegazana en los pabellones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en el Universitario Hansi Rodríguez.

En esta ocasión, serán siete los equipos participantes, tres en categoría femenina y cuatro en masculina. El torneo femenino contará con los equipos de Veteranas Aule de Léon, Máster Valladolid y C.V. Alcalá Master Voley de Alcalá de Henares.

Por lo que respecta a la categoría masculina, participarán los equipos de Veteranos Aule de Léon, Máster Valladolid, Manzanares Voley de Madrid y Máster Voley Spain, equipo que cuenta con un buen número de exjugadores internacionales y olímpicos con la selección nacional, como Rafa Pascual, Juan Carlos Robles o Ángel Alonso, si bien a esta hora ninguno ha confirmado aún su participación.