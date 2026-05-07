Ademar León tiene un hueso duro de roer

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar juega en el levante español la antepenúltima jornada de Asobal (20.30, LaLiga+) ante un Eon Alicante que, siendo recién ascendido, ha basado una permanencia que tiene prácticamente hecha (cinco puntos con el descenso con seis por jugarse) en su fortaleza jugando como local. Muestra de ellos son las victorias de prestigio contra el Granollers (31-28) y Logroño (31-29). En la primera vuelta en el Palacio de Deportes también demostraron su potencia, siendo los maristas capaces de ganar por solo un gol (29-28).

El portero Saeid y el central Adri Fernández serán bajas para este encuentro. El iraní ya se perdió el último compromiso de los ademaristas ante el Logroño a causa de una lesión en la rodilla derecha que, en principio, podría impedirle ya participar en lo que resta de temporada con el equipo (y significaría también no jugar más con el equipo de la ciudad cuna del parlamentarismo, al haber firmado con Torrelavega de cara a la próxima categoría); mientras que el asturiano se lesionó en una sesión de entrenamiento en su hombro derecho y tampoco ha viajado con el equipo.

«Hay que meter ritmo para intentar dificultar los cambios defensa-ataque porque sus dos defensores centrales José Oliver y Dimitrievski suelen actuar solo en labores defensivas y una de las claves puede estar en encontrar la velocidad, no la precipitación, para sacar provecho de ello», aseguró el técnico Luis Puertas. Las principales bazas ofensivas son Torrico y el argentino Lewis Parker, que llevan más de 100 goles entre ambos.