La Cultural Leonesa se prepara para asaltar el Carlos Belmonte

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural visita este sábado el Carlos Belmonte de Albacete. Contra el conocido en los años 90 como Queso Mecánico no ha perdido en sus últimos viajes a tierras manchegas. El 24 de marzo de 2018 ambos jugaban en Segunda División y acabaron 0-0. Antes, en 2016 se habían visto las caras en la Copa del Rey a partido único, con victoria para la Cultural en el Reino por 2-1. El último octubre en el mismo escenario ambos empataron 0-0.

Para este partido el técnico gallego Rubén de la Barrera recupera a su pareja de centrales titulares, tras el choque contra el Cádiz en el que Barzic no estuvo disponible por su expulsión previa frente al Mirandés. El canterano leonés Rodri Suárez, de crecimiento exponencial desde el comienzo del curso será su compañero.

La defensa y portería (con Edgar Badia) están siendo las líneas de mayor confianza para el preparador de la Cultural, y las que menos modificaciones están sufriendo, tan solo las condicionadas por las ausencias de algún jugador por lesión o sanción. En los laterales han sido indiscutibles Víctor García y Roger Hinojo (ha sido baja por molestias en los últimos encuentros, ocupando Homam su lugar), si bien es cierto que a esto ha ayudado la nueva posición de Iván Calero como extremo, donde se ha destapado su faceta goleadora.

Sanción a Piqué

El anterior duelo del Albacete fue el jugado en Andorra, donde se impuso por 0-1 y acabó con incidentes. El dueño del equipo del Principado, Gerard Piqué ha recibido una sanción de dos meses de inhabilitación y seis partidos tras esos sucesos acontecidos tras la finalización del partido.