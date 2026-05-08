Alicia Flórez da el salto a la WNBA

Alicia Flórez será la primera leonesa en jugar en la WNBA. La base-escolta de 22 años hace así realidad uno de sus sueños desde que empezó a jugar al baloncesto, el vestir una camiseta en un club de la mejor liga del mundo.

Alicia, que esta temporada ha explotado sus mejores virtudes como jugadora en el Durán Maquinaria Ensino de Lugo al que llegaba como cedida por el Valencia Basket con el que tiene contrato hasta junio de 2027, hace así las maletas hacia Estados Unidos con un contrato de desarrollo que le permitirá jugar con su nuevo equipo un máximo de 12 partidos con la opción de poder completar la temporada o ser cortada.

La designada como Jugadora Revelación de la temporada en la Liga Femenina e internacional por España con la absoluta (debutaba en noviembre del pasado año) se incorporará a la franquicia norteamericana a través de un contrato de nueva creación en la WNBA que posibilita que además de las 12 jugadoras con contrato profesional cada club disponga de la opción de realizar otros dos más bajo el epígrafe de ‘desarrollo’ que no computan para el límite salarial y que no obligan a la franquicia a renovar a la jugadora más allá de los 12 partidos en los que sea convocada.

Para Alicia Flórez este contrato supone un paso más hacia adelante en su trayecto deportivo. Con 22 años recala en la WNBA, liga que compaginará con la española, ya que mantiene una vinculación por una temporada más con el Valencia Basket que no es incompatible con al liga norteamericana al no solaparse los dos campeonatos.

Eso sí, si logra ampliar su vinculación con las Washington Mystics su regreso a España podría demorar su pretemporada con el Valencia o en su caso con otro equipo si es cedida o en su casi traspasada.