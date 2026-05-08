El Real Madrid 'castiga' con medio millón de euros a Valverde y Tchouaméni

Publicado por Javier Varela Madrid Creado: Actualizado:

Sanción histórica del Real Madrid a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. El club ha anunciado que cada jugador ha sido castigado con medio millón de multa por la pelea protagonizada este jueves en el vestuario de la Ciudad Deportiva del equipo blanco.

«El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente». Durante dicha comparecencia, según explica el club blanco, «los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos».

Además, el comunicado añade que ambos futbolistas «han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición», dejando claro también que «se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna». Finalmente, la entidad madridista concluye anunciando que, «ante tales circunstancias», se ha decidido «imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador», dando así por cerrados «los procedimientos internos correspondientes».

A pesar de la contundencia de la sanción económica, el Real Madrid ha decidido no aplicar ninguna sanción deportiva a los citados futbolistas. Ninguno será apartado de la dinámica del equipo ni se perderán partidos por este motivo, por lo que podrán seguir estando disponibles para Álvaro Arbeloa.

El objetivo de la decisión es evitar que el asunto tenga consecuencias deportivas para la plantilla en este tramo de temporada.