La Cultural Leonesa de la ilusión va a Albacete

La Cultural Leonesa de la ilusión, colista de la liga en Segunda División, visita al Albacete, este sábado a partir de las 16.15 horas en el Carlos Belmonte, con la obligación de sumar una victoria que al menos le permita seguir aferrado a las matemáticas de una permanencia de la que le separan seis puntos a falta de doce por disputarse en los cuatro partidos que restan para el final de la Liga.

El equipo de Rubén de la Barrera, que desde su llegada al banquillo sólo ha sumado un triunfo y tres empates en los once encuentros disputados, 6 puntos de 33 posibles, volverá a contar con el central Matia Barzic, una vez cumplida su sanción ante el Cádiz.

El técnico culturalista, que no ha repetido un once de inicio, podría volver a modificar tanto la retaguardia como el centro del campo y también los hombres de los extremos. El once bien podría ser el formado por Badía; Víctor García, Barzic, Rodri Suárez, Homam; Iván Calero, Sergi Maestre o Radoja, Bicho, Víctor Moreno; Chacón y Sobrino o Collado. Thiago Ojeda sigue con molestias y Manu Justo está lesionado.

El Albacete y su entorno se encuentran más centrados en la posible renovación de su entrenador, Alberto González, que en el encuentro ante los leoneses. La consecución matemática de la permanencia en Segunda División la jornada anterior ha derivado en que todo el foco mediático se haya centrado en la continuidad o no del preparador andaluz.

Según el técnico, existe «buena predisposición por ambas partes» y confía en que las «posturas y variables» que existen en la negociación entre ambos se aproximen en los próximos días. En lo deportivo, recuerda que «nosotros siempre nos jugamos algo, porque hay muchos jugadores que no tienen su futuro definido y deben demostrar su nivel y porque queremos conseguir la mayor cantidad de puntos en la Liga».

En el apartado de bajas, se perderá el encuentro por lesión el meta Lizoain y seguirán sin recuperarse de las suyas el central Vallejo, los centrocampistas Agus Medina, Valverde y Cedeño, a los que se unen los delanteros Higinio y Puertas. El Albacete recupera para esta cita al defensa Pepe Sánchez y al centrocampista Javi Villar, que a buen seguro tendrán minutos ante la Cultural.