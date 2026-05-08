De la Barrera: «Tenemos la mentalidad de competir y de ganar»

Rubén de la Barrera confía que el resultado les «permita seguir estirando la goma", dado que su equipo es colista de LaLiga Hypermotion de Segunda División.

El técnico gallego, al margen de la necesidad de victoria, espera que su equipo muestre la mejor versión «por responsabilidad y necesidad de hacer las cosas bien, con la mentalidad de competir y la intención de ganar».

Del Albacete, comenta: "Es un equipo peligroso y complicado, independientemente del escenario, con mucho ritmo y peligro en las situaciones de contragolpe y con la tranquilidad que les puede ayudar haber cumplido el objetivo de la permanencia para actuar con más soltura».

El conjunto leonés afrontará este compromiso con tres bajas por lesión, las del centrocampista argentino Thiago Ojeda y el central Quique Fornos, que arrastran molestias musculares, a los que se ha sumado Manu Justo con un golpe en la rodilla.