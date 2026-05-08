A la Ponferradina primero le toca esperar y luego ganar

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva recibe desde las 18.30 horas al Real Avilés Industrial. El cuadro berciano necesita ganar sus tres partidos para seguir pensando en el play off y que o bien el Pontevedra o bien el Real Madrid Castilla pinchen en dos de ellos. El cuadro granate juega justo antes en casa ante el Bilbao Athletic y de lo que haga puede depender con qué ánimos salgan los jugadores deportivistas al campo, si bien Nafti es partidario de aislarlos de lo que ocurra en Pasarón. En el partido de la 1ª vuelta la Deportiva se impuso 0-3 y se colocó líder. Fue en la 1ª jornada liguera. El duelo se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

NUEVAS LESIONES

La rotura del ligamento cruzado de una rodilla de Vasco y el esguince de ligamento lateral de otra rodilla de Borja Valle marcan el choque. Erik Morán sigue de baja y Jorrín es duda por problemas en las muelas. Andoni López regresa tras sanción. Borja Vázquez podría caer a banda izquierda y entrar en punta o de mediapunta Cortés, Pau Ferrer, Xemi o repetir Slavy junto a Keita. Calderón volvería al once.

El Real Avilés Industrial es el equipo más goleado de los 40 de la categoría, si bien como visitante es el que más marca (y encaja). Sólo en Lugo el 6 de septiembre y en Madrid el 25 de octubre se quedó sin anotar de visitante. Con Lolo Escobar, que lleva 6 partidos en el banquillo, totaliza 5 seguidos sin perder, si bien lleva tres empates consecutivos y dos duelos en los que se le han escapado 4 puntos por encima del minuto 90. Eso le ha impedido sellar la permanencia. Tiene 4 puntos sobre la zona de descenso y espera lograrla hoy. Quicala es baja por sanción y el técnico ha anunciado varios cambios.

CONTINUIDAD

Nafti reveló en la previa del choque que el club y él han mantenido conversaciones de manera informal, después de trasladarle el 1º la intención de renovarle, una renovación que sería automática en caso de disputar la fase de ascenso. Aunque aún deben hablar y concretar cosas, al franco-tunecino se le ve por la labor de seguir. Así que este verano podría no haber culebrón en el asunto del banquillo. «Estoy a gusto aquí, pero también quiero saber adónde voy y con qué armas», dijo Nafti.