San Guillermo supera en Sariegos a Aluches Tierras de León

Publicado por Álvaro Quiñones Sariegos Creado: Actualizado:

Sariegos albergó la segunda de la Liga de equipos de Lucha Leonesa entre Aluches Tierras de León y San Guillermo. Ganaron los visitantes 19-30.

En la categoría de base por c9inco puntos por encima se llevaba la victoria el equipo de San Guillermo. Algunas bajas de Aluches Tierras de León hicieron que quedara un poco deslucido, pero en general se dieron buenos enfrentamientos.

En la categoría senior femenina pudo ser la más deslucida, ya que Aluches no presentaba ninguna luchadora y San Guillermo tan solo lo hizo en ligeros y pesados que salieron a recoger sus puntos.

En la categoría senior masculina hubo empate en combates ganados entre uno y otro club en la primera vuelta mientras que en la segunda tan solo se daba una diferencia de dos puntos para los visitantes.

Se ve cómo los luchadores están cogiendo forma y gente como Carlos Mondelo o Adrián Rodríguez por los locales ganaban sus combates, o por parte de los visitantes lo hacían David Riaño y su entrenador Rodrigo Fuentes. En la clasificación general de la Liga aún con mucho por disputarse San Guillermo lidera la tabla al tener mejor diferencia de caídas frente a Valle de Curueño.

En tercer lugar se encuentra Esla Rueda por encima de Aluches Tierras de León al haber participado un corro cada uno, pero con mejor diferencia a su favor para Esla Rueda.

Este domingo la localidad de La Vecilla, en la tercera jornada de la Liga de Equipos, debutará Bernesga en la competición y lo hará frente al Valle de Curueño, partiendo estos segundos como los favoritos para hacerse con la victoria. La cita está fijada a partir de las 17.30 horas.