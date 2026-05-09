La hinchada leonesa mantiene su respaldo total, incluso ante las faltas de actitud sobre el campo

La afición de la Cultural demuestra un compromiso incondicional, siempre situándose por encima del rendimiento deportivo del equipo a lo largo de presente temporada y de las precedentes. Con una media de espectadores destacada en el Reino de León, la hinchada mantiene su apoyo ante un equipo sin alma y sin ganas. La hinchada culturalista mantiene su respaldo total, incluso ante las faltas de actitud en el campo, como ayer en el Carlos Belmonte ante un Albacete que no se jugaba nada. La afición sigue fiel en los momentos delicados y volvió a mostar su apoyo con medio centenar de culturalistas de verdad que estuvieron muy por encima de un equipo que dio lástima.