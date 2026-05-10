Radoja: «Fallamos pases que no hay que fallar y no estuvimos bien con el balón»

Nemanja Radoja es consciente que la Cultural no mostró la mejor imagen en el estadio Carlos Belmonte «fallando pases que no se pueden fallar y sin estar bien con balón", pero niega que se trate de una falta de actitud «porque el equipo sale al campo a ganar", dice. A continuación, asegura que, a pesar de la difícil situación del equipo, colista de Segunda División, a seis puntos de la permanencia, «va a luchar hasta el final para intentar sacar todos los partidos».

El exinternacional serbio, que llegó al conjunto leonés tras el mercado invernal una vez que se desligó del Kansas City estadounidense, reconoce que la derrota en Albacete (2-1) deja muy mermadas las opciones de escapar del descenso. "Sabíamos de la importancia del partido y ya nos ha pasado más veces esta temporada, cada vez que marcamos, poco después lo hace el rival, no sé si es una cosa de carácter, pero no hay una explicación, es fútbol", expresa.

El descenso era una posibilidad que se podía barajar a su llegada al encontrarse el equipo en la cola y confiesa que «no es fácil llegar a Segunda División y por eso emocionalmente no es fácil aceptar que puedan pasar ciertas cosas".