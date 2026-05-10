La Peña/Vidal acaba con victoria

Publicado por A.F.R. León Creado: Actualizado:

PEÑA/VIDAL 1

Martín; Dani (Yago, min 46), Castro (Álex, min 46), Manu, Víctor (Hugo Martínez, min 46); Marcos, Coladilla, Asier (Fabio, min 57), Marquitos; Fraguas (Mikel, min 57) y Ricardo.

ATLÉTICO BEMBIBRE 0

Sergio; Saúl, Rashad, José, Édgar; Yeremi, Óscar (Jerez, min 67), Marcos (Ángel, min 74), Asier, Tyrese; y Agrafojo (Serna, min 83).

Gol: 1-0, min 85: Mikel. Árbitro: Kevin Castro Dacosta, asistido en las bandas por Nicolás Risco García y Álvaro Martínez González (León). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Hugo y Manu, mientras que por los visitantes la vieron Édgar y Marcos. Incidencias: La Palomera, ante un centenar de aficionados.

La Peña/Vidal cerró una brillante temporada con una victoria justa frente al Atlético Bembibre (1-0) con gol de Mikel. El equipo peñista demostró con sus actuaciones que atesora un buen bloque, con prácticamente todo el plantel de segundo año juvenil. Una plantilla que mejoró las prestaciones realizadas por el conjunto de la pasada temporada en puntos y también en puesto obtenido al final de la Liga regular, compitiendo hasta el final de la Liga por meterse en el play off de ascenso a Nacional Juvenil. Acabó quinta en la tabla clasificatoria, con 52 puntos, mientras que los números de la pasada campaña se quedaron en 49 puntos que supusieron la sexta plaza en la clasificación.

Los integrantes del equipo peñista, dirigidos por Alberto Labrador, no desmerecieron ante el campeón, la Ponferradina, al que ganaron en La Palomera (2-1) después de la polémica derrota en Compostilla con un arbitraje hogareño, frente a la Cultural, con un triunfo por la mínima para cada equipo en la primera y en la segunda vuelta, y contra el tercer clasificado, el Zamora CF, con sendos empates (1-1 y 2-2), además de otros marcadores meritorios ante los de arriba.