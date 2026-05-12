Cambio de líder en el Grupo B

Publicado por R.A. León Creado: Actualizado:

La XXVII edición del Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Femenino disputó de forma incompleta la segunda jornada de la fase de clasificación, teniendo prevista la tercera jornada y un partido aplazado de la segunda para este sábado, disputándose todos los partidos en las instalaciones del Colegio Leonés Jesús Maestro.

Sin embargo, el partido entre el Divina Pastora B y Los Adiles B ha sido aplazado, disputándose en su lugar el encuentro entre Los Adiles B y Teresianas correspondiente a la segunda jornada a partir de las 10.00 horas.

Al término de la segunda jornada, Divina Pastora A se mantiene al frente de la clasificación del Grupo A con dos victorias, posición que comparte con el Colegio Leonés Corredera, siendo los dos únicos equipos que han sumado dos triunfos en otros tantos compromisos dirimidos en esta fase de clasificación.

Sin embargo, San Claudio releva al Divina Pastora B al frente del Grupo B, siendo el único equipo que cuenta con dos victorias, aunque Sariegos y Los Adiles B podrían igualarle cuando disputen sus partidos pendientes al haberse impuesto ambos en el único encuentro que han disputado en estas dos jornadas.

El CB 6,25, que descansó en la jornada iniical, comenzó su defensa del título con una victoria sobre el Virgen Blanca (4-1), siendo el rival a batir por el resto de participantes.

Como en ediciones anteriores, al margen de los trofeos colectivos, también habrá trofeos individuales al mejor expediente académico: con el fin de aunar deporte y estudio, concurso de tiros libres, en el que podrán participar todas las componentes del equipo y tras realizar 10 lanzamientos las jugadoras del torneo que más tiros libres anoten pasarán a la final y el concurso de tiros de posición en el que podrán participar dos jugadoras.por equipo, que serán designadas por el entrenador, existiendo cinco posiciones marcadas en el suelo, con valores del 1 al 5 según la distancia a la que se encuentren de la canasta.