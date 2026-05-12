Homam, de León a entrar en la prelista de Catar para el Mundial de 2026
La lista preliminar del seleccionador nacional de fútbol de Catar, Julen Lopetegui, cuenta con el actual jugador culturalista Homam Al-Amin. De los 31 elegidos, de los que el técnico vasco tendrá que prescindir de cinco, varios han vestido o visten la camiseta del conjunto leonés, actual colista de la Liga Hypermotion, como el lateral izquierdo Homam Al-Amin, cedido en el mercado de invierno por el conjunto catarí Al-Duhail SC.
Una relación entre el equipo leonés y Catar que comenzó hace más de una década, cuando la Academia Aspire se convirtió en el principal accionista, que en este momento posee más del 99 % de las acciones de la SAD.