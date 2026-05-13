Insultos y gresca en los aledaños del campo de fútbol de Puente Castro en León

El fútbol base leonés vuelve a tomar protagonismo por una trifulca entre los padres que se congregaron en el Campo de Fútbol de Puente Castro cuando ni siquiera los enfrentamientos sucedidos se correspondían a un encuentro entre los protagonistas de una pelea con tintes agresivos. Todo se produjo antes del partido de categoría prebenjamín provincial entre el Atlético Puente Castro y el visitante CD Onzonilla, en torno a las cuatro de la tarde del sábado, según relata a Diario de León el padre de uno de los niños que responde a las iniciales J.G.

Mientras se desarrollaba el partido de Primera Regional Cadete entre el Puente Castro y el Unionistas, que finalizó con 1-2 para el cuadro charro, los niños del CD Onzonilla prebenjamín calentaban para su partido en una zona en la que varios padres del equipo arlequinado cadete "proferían insultos de consideración que no eran los más oportunos en ese momento para unos chavales de edad prebenjamín", señala J.G. A continuación, detalla: "Ante la repetición de los insultos, el abuelo de mi hijo prebenjamín les dijo que cesaran de pronunciar dichas palabras malsonantes al estar a su lado los niños que hacían ejercicios de calentamiento para el partido prebenjamín Atlético Puente Castro-CD Onzonilla".

J.G. sigue con su relato: "Las palabras del abuelo, de 69 años de edad, enojó a algunos padres que animaban al Puente Castro de Primera Regional Cadete, que echaban por su boca numerosos insultos al árbitro del encuentro», según la versión del padre de niño prebenjamín, categoría de niños/as de 6 y 7 años.

Las palabras del abuelo no apaciguaron los ánimos, sino que "propiciaron una reacción agresiva por parte de los padres del equipo de Primera Regional Cadete del Puente Castro, contestándome que hacían lo que les salía de los güevos. Con ello, subieron el tono de voz, hasta el punto de que se llegó a la manos cuando me metí sólo a separar de la disputa al abuelo de mi hijo para que no fuera agredido. No nos quedó más remedio que a través del teléfono móvil de mi esposa llamar a la Policía. Se presentaron tres coches de la Policía que identificaron a los padres que insultaban del equipo de Primera Regional del Puente Castro y después vigilaron de que no intentaran agredirnos, hasta que se marcharon de las instalaciones deportivas de Puente Castro". J.G. Tiene la intención de denunciar ante las instancias oportunas lo sucedido en las instalaciones deportivas de Puente Castro. Miembros del Puente Castro FC exponen que todo lo sucedido no tiene que ver con la entidad deportiva, al producirse los hechos en los aledaños al campo de juego.