Cuatro campeones en San Cibrián

La Copa de Escuelas de Trial Bici hizo escala en la localidad leonesa de San Cibrián de Ardón. Y elevó a lo más alto del podio a cuatro jóvenes promesas que se apuntaron el triunfo en las categorías alevín, infantil, principiante y promesa.

Con una presencia elevada de participantes, en la categoría alevín el primer puesto tuvo como destinatario a Neco Herrera que tras una notable puesta en escena que le permitía superar a Uxue Villegas y Abraham Galán respectivamente.

DL

En infantiles la clasificación final del Trial Alfonso XVI de San Cibrián de Ardón la comandaba Raúl Alonso completando los puestos del cuadro de honor por este orden Darío Sánchez y Jaime Martínez. Por lo que respecta a la categoría de principiantes la victoria fue a parar a manos de Luca Hernández en una puja bastante competida con Alejandro Mansilla y Hugo Mareque, a la postre segundo y tercero.

En la categoría de promesas la emoción también estuvo presente al igual que una reñida batalla tanto por el triunfo como por hacerse un lugar entre los tres mejores. Y en esa puesta en escena exigente Hugo Romero era el triunfador con Maverick Alexander Slavin ocupando la segunda posición y Lucas Orviz la tercera.

Todo para cerrar una prueba que se estrenaba por todo lo alto y que refrendó el buen nivel de los ciclistas castellano y leoneses dentro de la modalidad de trial bici. Y con cuatro triunfadores: Neco Herrera, Raúl Alonso, Luca Hernández y Hugo Romero.