Mario y Samuel Folgueral, en la segunda cita del Nacional

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Mario y Samuel Folgueral disputan el fin de semana el I Rally Ciudad de Utiel. Los componentes de la Escudería Valdeorras afrontan la cita del Supercampeonato Nacional con el objetivo de seguir evolucionando en la Copa Kobe Motor. Tras el debut en Pozoblanco (2ª posición en la copa monomarca), el equipo llega a Utiel con una visión realista. En la 1ª toma de contacto con el Toyota Yaris Rally5 Kit la prioridad fue completar los kilómetros y entender la dureza del certamen nacional. «En Utiel el escenario es distinto. Es una prueba nueva para todos los equipos, lo que iguala las condiciones. Nuestra ilusión es regresar con un buen resultado, pero mejorando el rendimiento y el ritmo».