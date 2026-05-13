Diario de León

MOTOR. Desde este jueves 14 hasta el domingo 17

La Bañeza abre este jueves la puerta a la 'Madonna de los Centauros'

Presentación de la Madonna de los Centauros hace unas fechas.

Presentación de la Madonna de los Centauros hace unas fechas.DL

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

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La Bañeza acoge entre este jueves, 14 de mayo, y el día 17 la VIII Internacional Madonna de los Centauros, la reunión motociclista internacional más antigua del mundo, con origen en la ciudad italiana de Alessandria en el año 1946, a la que asistirán entre 500 y 1.000 personas.

Se trata de una cita de importancia para la ciudad, tanto por su impacto económico como por la afluencia de visitantes que generará con un programa se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas intensas, con diversas rutas y actividades.

El evento reunirá a participantes de numerosos países, entre ellos España, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Portugal, así como nuevas delegaciones como Mónaco y San Marino, además de asistentes procedentes de Perú. El programa incluirá rutas turísticas por enclaves como León, Astorga o la Cruz de Hierro, con regreso diario por la tarde a La Bañeza, así como actividades culturales y de convivencia. La llegada de participantes se producirá de manera progresiva desde este jueves.

El evento cuenta con la colaboración de distintas entidades y asociaciones, entre ellas el Moto Club Bañezano y Asociación Bañezana de Motos Clásicas. La organización y el Ayuntamiento han resaltado el impacto positivo en el sector hostelero y turístico en La Bañeza y su entorno.

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