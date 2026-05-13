La Bañeza abre este jueves la puerta a la 'Madonna de los Centauros'

La Bañeza acoge entre este jueves, 14 de mayo, y el día 17 la VIII Internacional Madonna de los Centauros, la reunión motociclista internacional más antigua del mundo, con origen en la ciudad italiana de Alessandria en el año 1946, a la que asistirán entre 500 y 1.000 personas.

Se trata de una cita de importancia para la ciudad, tanto por su impacto económico como por la afluencia de visitantes que generará con un programa se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas intensas, con diversas rutas y actividades.

El evento reunirá a participantes de numerosos países, entre ellos España, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Portugal, así como nuevas delegaciones como Mónaco y San Marino, además de asistentes procedentes de Perú. El programa incluirá rutas turísticas por enclaves como León, Astorga o la Cruz de Hierro, con regreso diario por la tarde a La Bañeza, así como actividades culturales y de convivencia. La llegada de participantes se producirá de manera progresiva desde este jueves.

El evento cuenta con la colaboración de distintas entidades y asociaciones, entre ellas el Moto Club Bañezano y Asociación Bañezana de Motos Clásicas. La organización y el Ayuntamiento han resaltado el impacto positivo en el sector hostelero y turístico en La Bañeza y su entorno.