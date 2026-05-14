El balonmano se apodera del municipio de Sariegos a lo largo del fin de semana

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El campeonato que organiza desde hace casi diez años el club deportivo Balonmano Sariegos con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad se dispone para llevar a cabo el sábado 16 de mayo una edición que superará todos sus récords anteriores. 150 partidos que se disputarán en ocho campos de manera simultánea, las participación de 14 clubes de Castilla y León y Asturias y un total de 660 jugadores y jugadoras, con 70 entrenadores dirigiendo a esos equipos son números que dejan claro el nivel organizativo que ha alcanzado este campeonato denominado Torneo de Balonmano Ayuntamiento de Sariegos en su novena edición.

En la cita de Sariegos estarán, además del club anfitrión, otros cuatro clubes leoneses: Ademar, Cleba, Luis Vives y Zardino; de la región leonesa llega también desde tierras charras el BM Salamanca; por parte asturiana una triple representación de La Calzada, Balonmano Gijón y Base Oviedo; cuatro clubes de Palencia: Fuentes Carrionas, Saldaña, Balopal y Palencia Femenino; y los vallisoletanos del Delicias.

En esta ocasión todos los partidos se disputarán en Sariegos, en canchas que se ubicarán de la siguiente manera: cuatro en el campo de hierba donde jugarán los prebenjamines, benjamines y alevines; tres en la plaza y la zona exterior del Pabellón y una más dentro del Pabellón de Sariegos donde se disputarán los partidos de las demás categorías (infantil y cadete, tanto masculino como femenino).

El torneo comenzará a las 10.20 horas del sábado 16 de mayo y concluirá a las 18.10 horas del mismo día con la entrega de medallas, que dará paso al encuentro que enfrentará a los equipos sénior del BM Sariegos y el Base Oviedo.

El responsable técnico del BM Sariegos, Javi Callejo, se congratulaba de “la brutal acogida que ha tenido esta novena edición de nuestro torneo entre los clubes. Nos obligará a un esfuerzo organizativo extraordinario, pero con el trabajo de los entrenadores del club y los voluntarios que nos echarán una mano, trataremos de que sea un éxito”.