Mansilla de las Mulas disfrutará del fútbol base con su torneo

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas acogió hace unos días la presentación oficial del Torneo Mansillés de Fútbol Base, una cita que reunirá los próximos días 17, 23 y 24 de mayo en el campo municipal La Caldera a algunos de los equipos de cantera más destacados del panorama regional. Es la primera edición de este campeonato.

El torneo está organizado por el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas y Truydepor en colaboración con el equipo local del Atlético Mansillés, presidido por Luis Pacios, contará con participantes en categorías benjamín, infantil y cadete, apostando por el deporte base como herramienta de formación y convivencia entre los más jóvenes.

Durante la presentación se destacó la importancia de seguir impulsando eventos deportivos que generen actividad social y económica en el municipio, además de convertir a Mansilla de las Mulas en un punto de encuentro para familias, clubes y aficionados al fútbol base. El Atlético Mansillés trata de seguir creando cantera a través de este tipo de actividades.

El campeonato reunirá a equipos de diferentes provincias y comunidades, en un fin de semana que combinará competición, ambiente deportivo y convivencia en un escenario emblemático como La Caldera.