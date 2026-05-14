Mansilla de las Mulas disfrutará del fútbol base con su torneo
El torneo está organizado por el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas y Truydepor en colaboración con el equipo local del Atlético Mansillés, presidido por Luis Pacios
El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas acogió hace unos días la presentación oficial del Torneo Mansillés de Fútbol Base, una cita que reunirá los próximos días 17, 23 y 24 de mayo en el campo municipal La Caldera a algunos de los equipos de cantera más destacados del panorama regional. Es la primera edición de este campeonato.
El torneo está organizado por el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas y Truydepor en colaboración con el equipo local del Atlético Mansillés, presidido por Luis Pacios, contará con participantes en categorías benjamín, infantil y cadete, apostando por el deporte base como herramienta de formación y convivencia entre los más jóvenes.
Durante la presentación se destacó la importancia de seguir impulsando eventos deportivos que generen actividad social y económica en el municipio, además de convertir a Mansilla de las Mulas en un punto de encuentro para familias, clubes y aficionados al fútbol base. El Atlético Mansillés trata de seguir creando cantera a través de este tipo de actividades.
El campeonato reunirá a equipos de diferentes provincias y comunidades, en un fin de semana que combinará competición, ambiente deportivo y convivencia en un escenario emblemático como La Caldera.