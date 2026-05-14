El Ademar León regalará una entrada a los socios para el partido contra el Atlético Valladolid

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El próximo sábado 23 de mayo, a las 18.30 horas, el Abanca Ademar León disputará su partido correspondiente a la vigésimo novena y penúltima jornada de la Liga Asobal 2025-2026, recibiendo en el Palacio de los Deportes de León Urbano González Escapa al Atlético Valladolid.

Para este partido de despedida de la temporada en tierras leonesas contra un equipo castellano, todos los socios podrán recoger una invitación para un acompañante. Las invitaciones, que serán de fondo o de grada, se podrán retirar en las oficinas del club, previa presentación del carnet de abonado.

El plazo para llevar a cabo la recogida empezará el próximo lunes 18 y durará hasta el viernes 22 de mayo, ambos incluidos, en horario de 17.30 a 20.30 horas. La jornada final de esta campaña de Asobal repetirá como contendiente un conjunto castellano, en este caso el Villa de Aranda, de la localidad de la Ribera del Duero, al que se le rendirá visita el último día del mes de mayo a las 17.00 horas.