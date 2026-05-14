La Cultural Leonesa busca lavar su imagen

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural Leonesa buscará el sábado contra el Eibar en el Reino de León limpiar su reputación tras la mala imagen mostrada en la última jornada en el Carlos Belmonte en su visita a tierras manchegas, tal y como han reconocido todos los estamentos del club, desde Natichu Alvarado al cuerpo técnico (con un enfado monumental de Rubén de la Barrera en la rueda de presa postpartido) y los propios jugadores.

Pese a llevar una sola victoria en toda la segunda vuelta, las vicisitudes del resto de equipos implicados en la zona baja de la tabla de Segunda División han provocado que las matemáticas aún mantengan con vida al equipo leonés, y como declaró Bicho: «yo personalmente no estoy pensando en que el sábado podemos llegar a descender. Si luego ocurre, ya se verá qué es lo que pasa, pero por mi parte no pienso en ello. Tengo la mente puesta en ganar y si vencemos aún vamos a tener por lo menos una semana más de posibilidades».

Para ese partido, que puede ya ser decisivo para dilucidar en qué categoría jugará la Cultural la próxima temporada 2026-2027, el técnico gallego no podrá contar con el delantero centro Manu Justo, que ya tampoco viajó con la expedición a Albacete; ni con el lateral reconvertido a extremo Iván Calero, que será baja por dos partidos tras la decisión de sanción tomada por el Comité Disciplinario; ni con el central y capitán leonés Rodri Suárez, ya que sufre una contusión en el pie y está pendiente de evolución para incorporarse al trabajo del equipo, lo que no le permitiría llegar con el suficiente ritmo al partido contra el equipo armero.

Como centrales titulares de cara a la visita del conjunto vasco aparecen en el horizonte el portugués Tomás Ribeiro, que ya jugó contra el Albacete y el croata Matia Barzic, titular habitual durante toda la campaña y que saltó al campo manchego en el minuto 60, precisamente por el central luso.

Por otro lado, Javi Martón, que fue intervenido el miércoles de una fractura en su mano derecha, se entrenó al día siguiente con sus compañeros. El navarro lució una férula en su mano diestra y habrá que ver si arriesga para participar en la jornada de esta semana, en la que el Eibar buscará obtener otra victoria fuera de casa para tratar de clasificarse al play off de ascenso a Primera División. Si bien es cierto que Martón, que es el máximo goleador eibarrés con 12 dianas, puede esperar su oportunidad desde el banquillo, como ha hecho en muchas ocasiones esta temporada saliendo como revulsivo de Jon Bautista.